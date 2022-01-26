Таиланд первым в Азии полностью легализует марихуану

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Таиланд стал первой страной в Азии, которая легализует марихуану, передает Sky News.

Министерство здравоохранения Таиланда исключило марихуану из списка запрещенных веществ. Однако новое постановление должно быть опубликовано в правительственной газете. И уже через 120 дней жители страны смогут на законном основании выращивать канабис у себя во дворе.

По словам министра здравоохранения Анутина Чарнвиракула, люди могут выращивать марихуану дома в соответствии с новым законом, но сначала должны уведомить об этом местные органы власти.

Отмечается, что канабис нельзя использовать в коммерческих целях без дополнительных лицензий.

Ранее Генассамблея штата Вирджиния одобрила легализацию марихуаны для рекреационного использования. В настоящий момент марихуана легализована в 15-ти штатах и округе Колумбия. Вирджиния стала 16 штатом, где стали продавать этот наркотик для развлечения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953003-tailand-pervym-v-azii-polnostyu-legalizuet-marihuanu/