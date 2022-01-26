Норвегия отменила карантин для всех при въезде в страну

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Власти Норвегии с 26 января отменяют карантин для всех въезжающих в страну, говорится на сайте правительства.

"Следуя рекомендации Норвежского института общественного здравоохранения, правительство Норвегии отменяет требование о въездном карантине. Это больше не считается необходимым по соображениям инфекционного контроля. Требование будет снято с 12:00 26 января", – говорится в сообщении.

Находиться на 10-дневном карантине до этого дня должны были те, у кого нет сертификата о вакцинации, препаратами, одобренными Норвегией. Но таких въезжающих в страну было всего семь процентов.

Поэтому власти посчитали, что такое количество людей мало повлияет на эпидемиологическую ситуацию в государстве.

"Я согласна с Норвежским институтом общественного здравоохранения в том, что в свете низкой доли подтвержденных случаев COVID-19 среди прибывающих путешественников без справки о COVID-19, по сравнению с текущим состоянием пандемии в Норвегии, пришло время изменить требование о карантине в поездках", – заявила министр здравоохранения и социального обеспечения Норвегии Ингвильд Кьеркол.

Она отметила, что снятие карантина для путешествий поможет обществу быстрее открыться. Кроме того, это может иметь положительные социально-экономические последствия для делового сектора в целом и туристической индустрии в частности.

Однако все туристы, приезжающие в Норвегию, должны зарегистрироваться перед въездом и сдать ПЦР-тест.

Ранее Великобритания отменила карантин для невакцинированных при въезде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952984-norvegiya-otmenila-karantin-dlya-vseh-pri-vezde-v-stranu/