Google обвинили в незаконном сборе данных пользователей

Офис Google. Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Прокурор округа Колумбия подал иск в Верховный суд в отношении Google. По мнению представителя надзорного органа, цифровой гигант обманул своих пользователей, заявив, что не будет собирать данные об их местоположении, тогда как использовал эти данные в своих целях, передает The Wall Street Journal.

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Как утверждается в иске, Google пообещал клиентам, что если те откажутся от сбора данных о своем местоположении, то компания не будет хранить эти данные. Однако прокурор заявляет, что Google по-прежнему отслеживает перемещения людей с помощью своей поисковой системы, приложения «Карты», а также по Wi-Fi и Bluetooth.

«На самом деле, независимо от выбранных настроек, у потребителей, использующих продукты Google, нет иного выбора, кроме как разрешить компании собирать, хранить и использовать данные о своем местоположении. Даже когда пользователь думает, что закрыл для Google доступ к своим данным, компания находит способ и дальше определять местоположение пользователя», — говорится в иске.

Аналогичные иски поступили в суды штатов Индиана, Техас и Вашингтон.

«Генеральные прокуроры возбуждают дела, основанные на неточных утверждениях и устаревших данных о наших настройках. Мы всегда встраивали функции конфиденциальности в наши продукты и обеспечивали надежный контроль данных о местоположении. Поэтому будем активно оспаривать все обвинения», — заявил представитель Google Хосе Кастанеда.

Представитель также заявил, что Google в последние годы улучшил настройки конфиденциальности для пользователей. В частности, компания упростила доступ к настройкам местоположения. Теперь можно настроить систему так, что она будет отображать общее местоположение человека при поиске, а не конкретную точку.

Прокуроры требуют оштрафовать Google и удалить данные, полученные в результате незаконного сбора. В исках утверждается, что Google отслеживает местоположение людей абсолютно на всех смартфонах. И на смартфонах с операционной системой iOS, и на устройства от производителей, использующих Android. Прокуроры считают, что данные о местоположении собираются Google Search, Google Maps, YouTube и другими сервисами, даже если местоположение пользователя не требуется для поддержки функциональности службы.

Новости об исках совпали с обсуждением в Вашингтоне предложений о внедрении защиты конфиденциальности в Интернете. На протяжении многих лет инициативные группы, защищающие интересы пользователей, говорили, что нынешние меры правовой защиты потребителей недостаточны.

Некоторые более мелкие компании также утверждают, что почти невозможно конкурировать с гигантскими технологическими компаниями из-за их практически неограниченной способности собирать данные о геолокации пользователей. Члены Конгресса США также рассматривают законодательство о конфиденциальности, которое получило поддержку обеих партий. Особенно, в той части, которая касается дополнительной защиты детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952925-google-obvinili-v-nezakonnom-sbore-dannyh-polzovateley/