Стало известно, как Зеленский проведет свой день рождения

Владимир Зеленский. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский решил провести свой день рождения на работе, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в Facebook.

Владимиру Зеленскому сегодня, 25 января, исполняется 44 года. В день своего рождения президент Украины призвал друзей и коллег отказаться от подарков и цветов, вместо этого он попросил их перевести деньги на благотворительность.

"Если кто-то имеет желание присоединиться к инициативе, дальше – информация о детских домах разного направления и географии. Поддержать их – будет лучшим подарком для президента Украины в этот день", – говорится в публикации Никифорова.

Пресс-секретарь Зеленского также опубликовал список детских домов и больниц в Украине, которым можно направить помощь.

Ранее Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за слухов о вторжении России. Он также призвал украинцев "выдохнуть и успокоиться", а СМИ быть средствами массовой информации, а не массовой истерии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952908-stalo-izvestno-kak-zelenskiy-provedet-svoy-den-rozhdeniya/