Работа аэропортов в Узбекистане была приостановлена из-за отключения электричества

Ситуация у метро в Ташкенте. Кадр из видео: Telegram/Sputnik Узбекистан

Работа аэропортов Узбекистана приостановлена из-за отключения электричества, передает Sputnik Узбекистан.

Их работа будет восстановлена после того, как ремонт электросетей завершится. Об этом сообщили представители Uzbekistan Airports.

Они добавили, что с проблемой отсутствия электроэнергии столкнулись во всех воздушных гаванях, кроме Навои.

Тем временем в некоторых регионов начали восстанавливать электроснабжение.

"Как сообщили в Минэнерго, подача электроэнергии в энергосистему страны возобновлена через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в Каракалпакстане и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области", - говорится в сообщении.

Ситуация у здания метро в Ташкенте.

Напомним, из-за отключения электроэнергии в Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане жители Бишкека остались без тепла и водоснабжения. Многие застряли в лифтах и на канатных дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952873-rabota-aeroportov-v-uzbekistane-byla-priostanovlena-iz-za-otklyucheniya-elektrichestva/