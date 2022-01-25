Крупная авария произошла в энергосистеме Узбекистана

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Министерство энергетики подтвердило, что в энергосистеме Узбекистана произошла крупная авария. Специалисты работают над устранением проблемы, сообщает Газета.uz.

По данным министерства соседней страны, масштабные отключения электроэнергии в Узбекистане связаны с крупной аварией в энергосистеме, произошедшей во вторник в 11:00.

Сейчас специалисты ведут работу по устранению неисправности.

Ранее сообщалось, что масштабные отключения электричества наблюдаются в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

В Алматы электричество пропало около полудня, в некоторых домах подачу электроэнергии уже восстановили. В управлении энергетики объяснили, что в городе упало напряжение в сети и сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях. Сейчас ведутся работы по переподключению.

О массовых отключениях света сообщают и жители Шымкента, Алматинской и Жамбылской областей.

Без света осталась часть киргизской столицы, отключено электроснабжение в городе Ош, без света остались жители некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей.

В Узбекистане также наблюдаются перебои - в Ташкенте из-за отключения электричества остановилось метро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952852-krupnaya-avariya-proizoshla-v-energosisteme-uzbekistana/