Великобритания отменила карантин для невакцинированных при въезде

Великобритания. Фото: Pietro Recchia/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Правительство Великобритании отменило карантин при въезде в страну для тех, кто не получил прививку от COVID-19.

Начиная с 11 февраля все привитые туристы смогут приехать в Великобританию без ограничений. Тем, кто не поставил вакцину от коронавируса, достаточно сдать ПЦР-тест за два дня до поездки и получить отрицательный результат, а также сделать еще один тест уже после прибытия.

"Изменения, объявленные сегодня, означают, что у Великобритании одни из самых свободных границ во всей Европе в дополнение к наиболее открытой экономике и обществу. Упрощение правил поездок происходит незадолго до каникул, что является приятной новостью для семей, желающих выехать за границу во время каникул, а также дополнительным стимулом для индустрии туризма", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Борис Джонсон отменил сертификаты вакцинации и обязательное ношение масок в общественных местах и в транспорте, передает Sky News.

Тем временем премьер-министра Великобритании призывают уйти в отставку после скандала с вечеринкой во время локдауна в мае 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952827-velikobritaniya-otmenila-karantin-dlya-nevaktsinirovannyh-pri-vezde/