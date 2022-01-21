Выступление Байдена на пресс-конференции высмеяли в соцсети

Джо Байден. Фото: Bloomberg/Getty Images

Президент США Джо Байден накануне провел пресс-конференцию, приуроченную к годовщине его пребывания на этой должности. Однако его выступление снова раскритиковали в социальных сетях, передает РИА Новости.

Пользователи Twitter обратили внимание, как Байден отвечал на вопрос журналиста о планах республиканцев использовать открытие школы в пригороде для привлечения избирателей.

По их мнению, американский лидер делал слишком большие паузы между предложениями. Кроме того, они считают, что сама речь его была скомканной и непонятной.

"Это касается не только этого вопроса, но и всей пресс-конференции. Каждый ответ был похож на мешанину из пауз, бормотания, запинок. Это ужасно", – написал пользователь под ником Five Times August.

"Каждый раз, когда Байден говорил "смотрите", это означало, что он понятия не имеет, что говорить дальше", – добавил другой комментатор.

"Может он пропустил свой 18-часовой сон?" – пошутил Taylor Petersen.

Некоторые пользователи, наоборот, думают, что долгие паузы дают Байдену возможность обдумать свой ответ.

"Он просто беспокоился, что СМИ потом переврут или неправильно поймут его слова, поэтому долго обдумывал их", – вступилась за главу США Raina Fox.

"Он умен и вдумчив. Видна большая разница с прошлыми его выступлениями", – добавила Rosie the Resister.

Ранее пользователи Сети высмеяли попытку Байдена избежать вопросов журналистов. На кадрах запечатлен момент, когда Байден завершает общение с журналистами и направляется к выходу. Но представители СМИ стали выкрикивать вопросы американскому лидеру. И в этот момент включилась музыка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952401-vystuplenie-baydena-na-press-konferentsii-vysmeyali-v-sotsseti/