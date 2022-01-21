Смертная казнь была отменена в Папуа-Новой Гвинее

Папуа-Новая Гвинея. Иллюстративное фото: Pexels

Правительство Папуа-Новой Гвинеи отменило смертную казнь в стране, передает The Guardian.

Премьер-министр страны Джеймс Марапе заявил, что смертная казнь не сдерживает серьезных преступлений.

Теперь такие провинности, как госизмена, пиратство, убийство, насилие, связанное с колдовством, и изнасилование при отягчающих обстоятельствах будут караться пожизненным заключением.

"Вместо смертной казни преступники будут отбывать пожизненное заключение без права досрочного освобождения - я думаю, что это лучше", - сказал Марапе.

Смертная казнь в этой стране существовала до своей отмены в 1970 году. Затем снова была возобновлена в 1991-м, но с тех пор никаких казней не было.

В 2013 году правительство страны решило расширить количество преступлений, которые караются смертной казнью. Также они были намерены сделать суровее меры пресечения за некоторые из преступлений.

Члены католической церкви поприветствовали решение властей отменить смертную казнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952363-smertnaya-kazn-byla-otmenena-v-papua-novoy-gvinee/