Египет ужесточил правила въезда из-за случаев подделки документов о вакцинации

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Заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби сообщила, что из-за поддельных сертификатов вакцинации у некоторых туристов власти разрешили дополнительно тестировать на коронавирус по прилету пассажиров, у которых будут "сомнительные" документы, передает РИА Новости.

По ее словам, обновленные правила для въезда в Египет направлены на то, чтобы упростить въезд в страну, а не навязывать дополнительные расходы на туристов.

"У некоторых туристов сертификаты не соответствуют нормам минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или же они вызывают сомнения, или являются подделкой. Только в этом случае будет проводиться экспресс-тест, если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну", – отметила Шаляби.

Новые правила въезда предусматривают предъявление туристами по прибытии сертификат о вакцинации или отрицательный результат одного из тестов: ПЦР или экспресс-теста на COVID-19.

Она добавила, что власти Египта могут пересмотреть правила въезда в страну, если эпидемиологическая ситуация в мире улучшится.

Ранее стало известно, что Таиланд с 1 февраля разрешит въезд привившимся туристам без карантина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952264-egipet-uzhestochil-pravila-vezda-iz-za-sluchaev-poddelki-dokumentov-o-vaktsinatsii/