СМИ: Инструкции на случай начала войны распространили в Киеве

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Министерство культуры и информационной политики Украины начало рассылку брошюр по киевским предприятиям с инструкциями на случай военных действий, передает Вести.ua.

На первой странице брошюры отмечается, что украинская армия готова дать отпор. Всего на 14 страницах рассказывается о том, как действовать, если вы попали в ситуацию, связанную с угрозой для жизни.

Авторы предупреждают, что о некоторых моментах своей безопасности в случае чрезвычайной ситуации следует подумать заранее. К примеру, проверить состояние аварийного выхода или подвального помещения в здании предприятия, или же сделать запасы технической и питьевой воды, продуктов питания и другие меры.

В брошюре также указывается, как вести себя на случай, если вы оказались в зоне боевых действий или в ситуации с участием вооруженных людей.

Кроме того, указывается, какие именно документы и другие ценные вещи нужно собрать в "тревожный чемоданчик". Это копии всех личных документов, теплая одежда, деньги, зарядные устройств для гаджета и другие необходимые предметы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952241-smi-instruktsii-na-sluchay-nachala-voyny-rasprostranili-v-kieve/