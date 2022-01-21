ВОЗ сообщила о максимальном количестве заболевших COVID-19 за сутки в мире

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ВОЗ зарегистрировала максимальное количество инфицированных COVID-19 за сутки во всем мире, передает Life.

За последние сутки в мире было зафиксировано более 3,7 млн случаев заболевания коронавирусной инфекции.

По словам организации, это самый высокий показатель за все время с начала пандемии.

Таким образом, по состоянию на 20 января 21:42 часов по Нур-Султану, всего теперь зарегистрировано 336,7 млн случаев COVID-19. Число погибших от этой болезни преодолело отметку в 5,5 млн человек.

Наибольшее количество заражений за все время с начала пандемии зарегистрировано в Соединенных Штатах - 67,4 млн случаев. Там же наибольшее количество смертей, которое равняется 849,2 тыс. человек.

Следом после США лидерами по заражениям числятся Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

Ранее некоторые из стран сообщили о рекордном количестве заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. В список "лидеров" вошли Индия, Бразилия, Германия и другие страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952238-voz-soobschila-o-maksimalnom-kolichestve-zabolevshih-covid-19-za-sutki-v-mire/