ВОЗ призвала отслеживать случаи передачи COVID-19 между человеком и животными

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Чрезвычайный комитет ВОЗ призвал тщательнее отслеживать случаи передачи коронавирусной инфекции между людьми и животными, передает РИА Новости.

Специалисты организации призвали страны провести соответствующие эпидемиологические расследования. И вести "целенаправленный эпиднадзор за животными, которые потенциально могут быть носителями или резервуарами для вируса".

Наблюдение и обмен информацией о передаче и эволюции коронавируса среди животных поможет вовремя выявлять новые варианты в их популяции, понять эпидемиологию вируса, а также определять риски для здоровья людей.

Недавно в Гонконге выявили случаи заражения коронавирусом 11 хомяков в одном из зоомагазинов города. Чтобы остановить распространение инфекции, власти решили изъять из магазинов около двух тысяч млекопитающих и подвергнуть эвтаназии.

Против этого решения выступили неравнодушные, которые подписали петицию с требованием отменить это решение.

Кроме того, был временно наложен запрет на ввоз и продажу млекопитающих в зоомагазинах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952181-voz-prizvala-otslezhivat-sluchai-peredachi-covid-19-mezhdu-chelovekom-i-zhivotnymi/