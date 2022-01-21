5G приводит к сбоям в авиаперевозках в США

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Развертывание новых сетей 5G в США вызвало незначительные сбои в авиасообщениях, передает The Washington Post.

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Развертывание новых сетей 5G в США вызвало незначительные сбои в авиасообщениях. Региональные авиакомпании ждут разрешения от Федерального авиационного управления, поскольку никто не знает, могут ли помехи, вызванные 5G, повлиять на работу небольших самолетов. Международные перевозчики отменяют рейсы в Соединенные Штаты. Компания FlightAware, занимающаяся данными о рейсах, рассказала о 300 отмененных рейсах за последние дни.

Проблема возникла из-за того, что 5G использует радиоволны, известные как C-диапазон. Они близки к спектру, используемому радиовысотомерами в авиации, что вызывает опасения по поводу помех. Высотомеры обеспечивают точные измерения высоты самолета и имеют решающее значение при посадке в плохую погоду с плохой видимостью. Из-за этого произошел конфликт интересов авиакомпаний с двумя телекоммуникационными гигантами, который, в свою очередь, привел к разногласиям между Федеральной комиссией по связи и Федеральным авиационным управлением. Между тем, органам удалось прийти к соглашению. Не без участия Белого дома.

В среду Федеральное авиационное управление заявило, что одобрило использование трех дополнительных типов высотомеров в районах вблизи вышек 5G. Управление заявило, что 62% самолетов в коммерческом флоте США имеют разрешение на посадку в условиях плохой видимости в местах, где помехи могут быть проблемой. Также управление одобрило использование самолетов Boeing и Airbus, но заявило в среду, что все еще изучает данные испытаний высотомеров, используемых в региональных самолетах, которые соединяются с крупными авиаузлами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952143-5g-privodit-k-sboyam-v-aviaperevozkah-v-ssha/