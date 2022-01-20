КНДР пригрозила запуском МБР из-за "враждебных действий" США

Ким Чен Ын. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Северная Корея пригрозила запустить межконтитентальную баллистическую ракету из-за действий США, передает Life.

Правительство Северной Кореи рассмотрит возможность возобновить ранее приостановленные виды деятельности. К данной мере их сподвигло поведение со стороны Соединенных Штатов.

"Политбюро переориентировало задачи оборонной политики на усиление и разработку более мощных физических средств для жесткого пресечения враждебных действий против КНДР, которые становятся все более доминирующими со стороны США, без промедления", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

Как утверждают эксперты из Южной Кореи, речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах (МБР).

В КНДР пришли к выводу, что "враждебная политика и военная угроза", которая исходит от Штатов, "достигли опасной черты". США после совместного саммита с Северной Кореей провели сотни военных маневров. Это, по их мнению, нельзя игнорировать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952087-kndr-prigrozila-zapuskom-mbr-iz-za-vrazhdebnyh-deystviy-ssha/