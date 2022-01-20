Журналисты в знак протеста ушли с пресс-конференции Макрона

Эммануэль Макрон. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Журналисты бойкотировали пресс-конференцию французского президента Эммануэля Макрона в Европарламенте из-за невозможности задать вопросы, передает France Info.

В среду, 19 января, после выступления президента Франции Эммануэля Макрона Европарламенте должна была состояться пресс-конференция, на которой журналистам не дали возможность задать вопросы. Тогда представители СМИ решили покинуть зал еще до ее начала.

"Пресс-конференция, которая должна была состояться после, трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала", – пишет издание.

Журналист телеканала CNews Лоик Синьор на своей странице в Twitter также поделился, что он с коллегами прождал несколько часов пресс-конференцию, которая, как оказалось, будет без вопросов.

"После нескольких часов ожидания в Европарламенте журналисты узнают, что во время пресс-конференции президента Макрона вопросов не будет. Мы вышли из зала", – написал он.

Помимо этого, Синьор выложил видео, на котором Макрон говорит, что уже отвечал на вопросы журналистов касательно председательства Франции в ЕС.

Ранее Макрон подал в суд на владельца рекламного щита, который изобразил его как Адольфа Гитлера, в знак протеста против коронавирусных ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952053-zhurnalisty-v-znak-protesta-ushli-s-press-konferentsii-makrona/