Хуситы заявили о запуске баллистической ракеты по аэропорту в Дубае

Проправительственный боец во время конфликта с хуситами. Иллюстративное фото: AFP via Getty Images

Правящие на севере Йемена повстанцы заявили, что запустили баллистическую ракету по аэропорту в Дубае, передает РИА Новости.

"Нефтеперерабатывающий завод Эль-Мусаффа и аэропорт Абу-Даби были обстреляны четырьмя крылатами ракетами "Кудс-2", а аэропорт Дубая - баллистической ракетой "Зульфикар", - сообщил представитель вооруженных сил повстанцев Яхья ас-Сариа.

В минувший понедельник в аэропорту Дубая случился пожар. Представители местной полиции сообщили, что, по их версии, причиной стало попадание беспилотника.

При этом, несмотря на заявления повстанцев, выходцев из движения "Ансар Алла", власти Дубая официально не подтвердили их слова. И не сообщали, что в работе аэропорта были перебои.

Хуситы или представители движения "Ансар Алла" - военизированная повстанческая группировка, которая действует на территории Йемена. С 2014 года представители движения находятся в состоянии вооруженного конфликта с правительственными силами ОАЭ.

МИД ОАЭ уже обсудил обстрел гражданских объектов хуситами, а также пригрозил ответом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951737-husity-zayavili-o-zapuske-ballisticheskoy-rakety-po-aeroportu-v-dubae/