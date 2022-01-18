СМИ: Россия эвакуирует дипломатов из Украины

Консульство России в Киеве. Фото: Konstantin Melnitskiy/Anadolu Agency/Getty Images

Россия решила вывезти из Украины сотрудников двух консульств, передает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

Американское издание со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины пишет, что еще 5 января 18 человек выехали из страны, среди них были жены и дети дипломатов. В скором времени Украину покинут еще 30 сотрудников консульств из Киева и Львова.

Как заявил официальный представитель США, их власти также знали об эвакуации российских дипломатов из Украины.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января", – говорится в его заявлении.

Ранее, как сообщили СМИ со ссылкой на источник, Канада отправила в Украину группу бойцов специального назначения. Перед подразделением стоит ​​задача – помочь разработать план эвакуации канадского дипломатического персонала в случае обострения ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951698-smi-rossiya-evakuiruet-diplomatov-iz-ukrainy/