Землетрясение в Афганистане на границе с Туркменистаном унесло жизни 22 человек

Район Калайи-Нау в Бадгисе. Иллюстративное фото: HOSHANG HASHIMI/AFP via Getty Images

Землетрясение произошло на северо-западе Афганистана. Погибли 22 человека, передает ABC News.

Результатом землетрясения магнитудой 5,6 стали более 700 разрушенных домов и десятки человеческих жертв в северо-западной провинции Бадгис. Провинция на севере граничит с Туркменистаном. Инцидент произошел в минувший понедельник.

"К сожалению, наши первоначальные отчеты показывают, что 22 человека, в том числе женщины и дети, были убиты и еще четверо ранены", - сказал директор отдела информации и культуры администрации провинции Бадгис Баз Мохаммад Сарвари.

Сарвари добавил, что количество жертв может возрасти.

По словам заведующего отделением медсестер в главной больнице столицы Бадгиса Сануллы Сабита, ранения получили примерно пять человек.

Провинция Бадгис была образована в 1964 году и является одной из самых слаборазвитых провинций в Афганистане. Она разделена на семь районов. По данным переписи 2007 года, там проживало 522 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951658-zemletryasenie-v-afganistane-na-granitse-s-turkmenistanom-uneslo-zhizni-22-chelovek/