"Мы должны готовиться к следующей пандемии": генсек ООН

Антониу Гутерреш. Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявил, что миру нужно готовиться к следующей пандемии и укреплять авторитет ВОЗ, передает РИА Новости.

"Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения", – сказал он.

Гутерреш добавил, что с пандемией коронавируса нужно бороться справедливо и в равных условиях.

"Показатели вакцинации в странах с высоким уровнем дохода в семь раз выше, чем в африканских странах. Нам нужна справедливость в вопросе распределения вакцин, прямо сейчас", – отметил генсек ООН.

Он подчеркнул, что все страны и производители должны поддерживать производство вакцин, тестов и создание препаратов против COVID-19, а также делиться разработками, лекарствами с другими государствами, "чтобы мы все могли найти выход из этой пандемии".

Кроме того, Гутерреш призвал реформировать глобальную финансовую систему, чтобы она работала для всех стран. Он отметил, что государства с низким уровнем доходов находятся в невыгодном положении.

"Они переживают самый медленный рост за последнее поколение и пытаются выкарабкаться при помощи своих скудных национальных бюджетов. Рекордная инфляция, сужение фискального пространства, высокие процентные ставки и стремительно растущие цены на энергоносители и продукты питания сказываются на каждом уголке мира и блокируют восстановление, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода", – уточнил генсек ООН.

По его словам, многие страны со средним уровнем дохода не имеют права на списание долга, несмотря на растущую бедность, рост безработицы и потери в развитии. Поэтому необходима срочная реструктуризация долга и реформа структуры долгосрочного долга.

Он добавил, что странам нужно бороться с коррупцией, незаконными финансовыми операциями и наладить работу налоговых систем.

Ранее генсек ООН предупредил, что человечество ждет еще одна пандемия после COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951641-my-dolzhny-gotovitsya-k-sleduyuschey-pandemii-zayavil-gensek-oon/