Один из первых военных пилотов из числа афроамериканцев скончался в возрасте 102 лет в США

Чарльз МакГи. Фото: Twitter/SecDef

В возрасте 102 лет в США скончался один из первых пилотов из числа афроамериканцев. Об этом сообщили в Twitter.

О печальной новости сообщил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

"Сегодня мы потеряли американского героя. Чарльз МакГи, бригадный генерал и один из последних выживших летчиков Таскиги, ушел из жизни в возрасте 102 лет. Хотя я опечален его потерей, я также невероятно благодарен за его жертву, его наследие и его характер. Покойся с миром, генерал", - написал Остин в Twitter.

МакГи совершил более 130 боевых вылетов во времена Второй Мировой войны в составе "летчиков Таскиги". В последнюю входили летчики из числа афроамериканцев, уроженцев Гаити и Тринидада.

Группа получила свое название по городу Таскиги в штате Алабама, где летчики тренировались. Их деятельность побудила президента Гарри Трумэна в 1948 году отменить сегрегацию в ВВС США.

Позднее МакГи воевал во Вьетнаме и Корее. А в отставку вышел в 1973 году. В браке у него родилось трое детей, есть 10 внуков и 14 правнуков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951459-odin-iz-pervyh-voennyh-pilotov-iz-chisla-afroamerikantsev-skonchalsya-v-vozraste-102-let-v-ssha/