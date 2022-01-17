Северная Корея пустила сразу две ракеты в сторону Японского моря

Жители Сеула наблюдают за пуском ракет Северной Кореей. Фото: JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images

Северокорейские военные провели пуск сразу двух баллистических ракет из района аэропорта Сунан.

Агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пишет, что Северной Кореей были запущены две ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

"В настоящее время наши военные отслеживают и контролируют соответствующие (северокорейские) перемещения и поддерживают состояние готовности", – говорится в заявлении комитета.

Тем временем Япония сообщила о падении ракеты, выпущенной Северной Кореей, и осудила эти испытания, передает РИА Новости.

"Сегодня Северная Корея, предположительно, осуществила ракетный пуск. Подобные действия представляют угрозу не только для Японии, но и для региона и всего международного сообщества. Мы решительно осуждаем это", – заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Министерство обороны Японии предупредило свои суда, находящиеся в море, не приближаться к подозрительным объектам.

Это уже четвертый пуск ракеты Северной Кореей. Предыдущие были осуществлены 5, 11 и 14 января.

США предложили ввести санкции ООН против Северной Кореи за ракетные пуски. Однако Северная Корея предупредила США о жестких мерах в ответ на санкции, заявив, что пуски баллистических ракет были "осуществлением права на самооборону".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951445-severnaya-koreya-pustila-srazu-dve-rakety-v-storonu-yaponskogo-morya/