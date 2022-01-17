Пандемия увеличила доход богатейших людей планеты и сделала миллионы человек еще беднее

Джефф Безос. Кадр из видео: youtube.com/CNN Business

Пандемия поспособствовала увеличению дохода богатейших людей планеты, передает Би-би-си со ссылкой на благотворительный фонд Oxfam.

Но одновременно с этим больше людей на планете стали беднее.

По данным Oxfam, 10 богатейших людей мира с марта 2020 года увеличили свое состояние почти в два раза.

По данным Forbes, в "десятку" входят Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно и его семья, Билл Гейтс, сооснователь и бывший гендиректор Oracle Ларри Эллисон, соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, Марк Цукерберг, бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер и Уоррен Баффет.

"Даже во время глобального кризиса нашим несправедливым экономическим системам удается обеспечить непредвиденные доходы для самых богатых, но они не могут защитить самых бедных", - говорит исполнительный директор Oxfam Дэнни Срискандараджа.

Тем временем примерно 160 миллионов человек живут менее чем на 5,50 долларов в день (2,4 тыс. тенге). Показатель сократился в ходе пандемии.

Ранее мы писали про россиян, которым удалось значительно разбогатеть 2021 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951435-pandemiya-uvelichila-dohod-bogateyshih-lyudey-planety-i-sdelala-milliony-chelovek-esche-bednee/