Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут в Австрии с февраля

Иллюстративное фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Власти Австрии объявили, что в феврале в стране стартует обязательная вакцинация от COVID-19. Прививку от коронавируса должны получить все жители в возрасте от 18 лет, передает Heute.

"Вакцинация против коронавируса уже является обязательной в Австрии с начала февраля", – говорится в заявлении правительства страны.

По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, прививки должны получить жители страны, которым уже исполнилось 18 лет. До этого власти намеревались ввести обязательную вакцинацию с 14 лет.

Штрафы за отказ поставить вакцину без медотвода будут введены не раньше середины марта. Но уже с 16 марта полицейские станут проверять статус вакцинации во время проверки документов.

Ранее сообщалось, что жители Австрии будут платить по 4 тыс. долларов за отказ от вакцинации. Новый законопроект вступит в силу в феврале 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951432-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-vvedut-v-avstrii-s-fevralya/