Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ

Глава МИД России рассказал о возможностях расширения ОДКБ, передает РИА Новости.
"У нас в уставе ОДКБ все записано: кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой", - сказал Лавров на пресс-конференции.
В состав Организации договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
"В последние полтора года, по-моему, главы государств подписали протокол, который вносит изменения в устав и помимо полноправных членов организации создаются институты партнера и наблюдателя", - сказал политический деятель.
Договор о создании ОДКБ был подписан 7 октября 2002 года. Действующим председателем Совета является премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Тем временем из Казахстана уже вылетели 10 самолетов с белорусскими миротворцами.
Вывод войск будет осуществлен до 23 января.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951234-lavrov-rasskazal-o-vozmozhnostyah-rasshireniya-odkb/