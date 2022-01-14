Лавров рассказал о возможностях расширения ОДКБ

Сергей Лавров. Фото: Drew Angerer / Getty Images

Глава МИД России рассказал о возможностях расширения ОДКБ, передает РИА Новости.

"У нас в уставе ОДКБ все записано: кто желает присоединиться, должен обратиться с такой просьбой", - сказал Лавров на пресс-конференции.

В состав Организации договора о коллективной безопасности входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

"В последние полтора года, по-моему, главы государств подписали протокол, который вносит изменения в устав и помимо полноправных членов организации создаются институты партнера и наблюдателя", - сказал политический деятель.

Договор о создании ОДКБ был подписан 7 октября 2002 года. Действующим председателем Совета является премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Тем временем из Казахстана уже вылетели 10 самолетов с белорусскими миротворцами.

Вывод войск будет осуществлен до 23 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951234-lavrov-rasskazal-o-vozmozhnostyah-rasshireniya-odkb/