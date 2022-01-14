Тысячи верующих в Индии на фоне всплеска COVID-19 отправились на фестиваль омовения грехов в реке Ганг

Паломники направляются на праздник в Праяградж. Фото: SANJAY KANOJIA/AFP via Getty Images

Тысячи верующих отправились на религиозный фестиваль, несмотря на распространение омикрон-штамма и возрастание случаев заболевания COVID-19, передает Би-би-си.

В прошлом году праздник Макар Санкранти стал причиной начала второй самой смертоносной волны COVID-19 в Индии. В этом году даже на фоне увеличения числа случаев COVID-19 тысячи индуистских паломников идут в город Праяградж, где пройдет фестиваль.

На берегу реки Ганг, где будет проходит омовение, которое якобы очистит грехи верующих, уже разбили палаточный городок для прибывающих со всех концов страны. Мало кто из них ходит в маске или соблюдает дистанцию.

Несмотря на это, власти города не отменили фестиваль.

В образовавшийся палаточный городок были направлены примерно пять тысяч полицейских, чтобы контролировать толпу.

За последние несколько дней минимум 38 полицейских дали положительный результат на COVID-19.

Напомним, за минувшую неделю в мире было зафиксировано более 15 млн случаев заболевания COVID-19. В пятерку "лидеров" вошла Индия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951136-tysyachi-veruyuschih-v-indii-na-fone-vspleska-covid-19-otpravilis-na-festival-omoveniya-grehov-v-reke-gang/