Азиатские страны отказались от канадской говядины из-за коровьего бешенства

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Азиатские страны отказываются от канадской говядины из-за обнаруженного в ней коровьего бешенства. Это может еще сильнее подорвать мировую торговлю мясом, которая и так пострадала из-за последствий COVID-19, передает Bloomberg

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Китай, Южная Корея и Филиппины временно приостановили импорт говядины из Канады из-за обнаружения «атипичного» случая бычьей губчатой ​​энцефалопатии (ГЭКРС), известного как коровье бешенство. Атипичный случай этого заболевания встречается редко и возникает спонтанно, в отличие от классических случаев, вызванных зараженным кормом. Канадское агентство по надзору за продуктами питания заявило во вторник, что корова, у которой было обнаружено бешенство, была усыплена на ферме и ее не отправляли на убой.

«Это не повод останавливать поставки, ограничения должны быть сняты», — говорит Деннис Лейкрафт, исполнительный вице-президент Канадской ассоциации скотоводов.

На азиатские страны приходится не самая большая доля канадского экспорта говядины. Более 90% канадского мяса отгружается в США и Японию.

«Китай, Южная Корея и Филиппины являются для нас рынками роста», — заявил Лейкрафт.

В сентябре экспорт говядины в Китай приостановила Бразилия. Это произошло из-за сообщений о двух «атипичных» случаях коровьего бешенства в рамках протоколов здравоохранения между двумя странами. Запрет был снят три месяца спустя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950956-aziatskie-strany-otkazalis-ot-kanadskoy-govyadiny-iz-za-korovego-beshenstva/