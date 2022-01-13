Илон Маск ответил на жалобу владельцев электрокаров Tesla в России

Илон Маск. Фото: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

Илон Маск ответил в Twitter на призыв российских владельцев электромобилей Tesla.

В Twitter было размещено сообщение от лица российских владельцев электромобилей Tesla. Они просили Илона Маска открыть в стране офис и пожаловались на отсутствие официальной технической поддержки.

Их просьбу не оставил без внимания сам Маск.

"Tesla старается как можно быстрее обеспечить поддержку владельцев Tesla по всему миру", - написал Маск, ответив на публикацию в Twitter.

В прошлом году американский миллиардер заявил, что Россия является потенциальным претендентом на размещение производства автомобилей Tesla.

Напомним, в конце прошлого года компания Илона Маска отозвала обратно почти 500 тысяч своих автомобилей из-за неисправностей, которые могут привести к ДТП.

А в октябре Tesla стала шестой компанией, капитал которой впервые составил один триллион долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950924-ilon-mask-otvetil-na-zhalobu-vladeltsev-elektrokarov-tesla-v-rossii/