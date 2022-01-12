Китай призвал США немедленно закрыть тюрьму Гуантанамо

Тюрьма Гуантанамо. Фото: Michelle Shephard/Toronto Star via Getty Images

Китай призвал закрыть тюрьму Гуантанамо и привлечь причастных и ответственных за пытки заключенных, передает РИА Новости.

"На самом деле, созданные США секретные тюрьмы есть по всему миру, и тюрьма Гуантанамо — лишь верхушка айсберга. Американские "черные тюрьмы", такие, как Гуантанамо, являются постоянным напоминанием о преступлениях США в области прав человека", - говорит официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Также дипломат призвал закрыть все секретные тюрьмы в США, наказать причастных к зверствам и пыткам в Гуантанамо, прекратить произвольные задержания и принести извинения и выплатить компенсации пострадавшим.

Эксперты ООН, несколько международных организаций, включая ОБСЕ, призвали администрацию Байдена закрыть тюрьму. Потому что многие из заключенных там содержатся без суда и следствия.

Действующее правительство США заявило, что закроет Гуантанамо. Но не сказало точно, когда это произойдет.

Тюрьма Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. На данный момент там содержатся 39 заключенных. 27 из них не предъявлены официальные обвинения, хотя эти люди находятся в тюрьме уже 15-20 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950805-kitay-prizval-ssha-nemedlenno-zakryt-tyurmu-guantanamo/