Китайский экономист предложил допечатать 2 трлн юаней, чтобы повысить рождаемость в стране

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Известный китайский экономист предложил Центральному банку страны допечатать 2 трлн юаней (314 млрд долларов), чтобы рождаемость в стране повысилась. По его мнению, только такая мера может помочь стране выйти из демографического коллапса, передает Quartz.

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Китайский экономист Рен Зепинг, известный своей откровенностью в Сети, заявил, что только дополнительные деньги могут помочь стране родить еще 50 млн детей в течение следующих 10 лет. «Исходя из опросов населения, двумя основными причинами, мешающими людям иметь детей, являются высокие цены на недвижимость и затраты на содержание детей. Следовательно, снижение затрат на рождение и воспитание детей является основным решением», — говорит Зепинг.

Уровень рождаемости в Китае в последние годы неуклонно снижается, что приводит к сокращению рабочей силы и увеличению нагрузки на государственную пенсионную систему. В 2020 году на тысячу человек приходилось всего 8,5 рождений, что является самым низким показателем с момента основания КНР в 1949 году. В прошлом году местные и центральные органы дали людям разрешение иметь троих детей, а также возможность продления оплачиваемого отпуска по беременности и родам. Однако, китайские семьи по-прежнему говорят, что не могут позволить себе иметь детей.

Основная идея, которую предлагает Рен Зепинг — усилить поддержку со стороны государства для людей, которые планируют завести детей. Он считает, что эти меры должны быть развернуты в ближайшее время, чтобы успеть охватить людей, рожденных в период с 1975 по 1985 годы, поскольку более молодые люди не стремятся даже жениться, не то что иметь детей. Он также добавил, что Китаю нужны улучшения в системе ухода за детьми, которые позволят семьям самостоятельно решать, сколько детей они хотят иметь. Кроме того, по его мнению, необходимо уделить больше внимания защите трудовых прав женщин, а также предоставлению компаниям налоговых льгот, связанных с выходом сотрудниц в декрет.

Подобные заявления одного из самых известных и высокооплачиваемых экономистов Китая вызвали волну дискуссий в китайском интернете. Многие заявили, что эти предложения противоречат основным экономическим принципам и могут привести к росту инфляции в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950766-kitayskiy-ekonomist-predlozhil-dopechatat-2-trln-yuaney-chtoby-povysit-rozhdaemost-v-strane/