Армения и Азербайджан сообщили о погибших в перестрелке на границе

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На границе Армении и Азербайджана 11 января началась перестрелка, в ходе которой погибли военнослужащие обоих государств.

Министерство обороны Армении на странице в сообщило, что в результате провокации азербайджанских военных погибли двое их военнослужащих 2002 года рождения.

"11 января около 15:15 (13:15 по времени Нур-Султана) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным позициям", ­– говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что ответными действиями армянской стороны огонь противника был подавлен. Однако "в 17:30 (15:30 по времени Нур-Султана) военные Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, с применением артиллерии и беспилотников".

Министерство обороны Азербайджана сообщило об одном погибшем военнослужащем в результате конфликта на границе, передает Trend.az.

"В результате соответствующих мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, обстрел противника был подавлен. Вся ответственность за возникшую напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Минобороны Азербайджана опровергает применение авиации или артиллерии на кяльбаджарском направлении.

В начале декабря Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстреле позиций на границе. Позже Армения заявила о двух раненых военнослужащих в результате происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950694-armeniya-i-azerbaydzhan-soobschili-o-pogibshih-v-perestrelke-na-granitse/