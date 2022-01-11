Власти Нью-Йорка уточнили число жертв при пожаре в Бронксе: погибли 17 человек

Пожар в многоэтажном доме в Бронксе, Нью-Йорк. Фото: Spencer Platt/Getty Images

Глава пожарного управления города Нью-Йорк Дэниел Нигро уточнил, что число погибших в результате пожара в многоэтажном жилом доме в районе Нью-Йорка Бронксе составило 17 человек, а не 19, передает Life.ru.

По его словам, жертв пожара доставили в разные больницы, и при подсчете некоторых отметили дважды, поэтому их 17, а не 19. Однако их число все еще может увеличиться.

"Пострадавшие были доставлены в семь разных больниц, где-то их посчитали дважды. Хорошая новость в том, что погибших не 19, а 17. Но не забывайте, что многие пострадавшие еще борются за жизнь. К сожалению, это число может вновь увеличиться", – пояснил Нигро.

Напомним, ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в результате пожара в жилом многоэтажном доме в Бронксе в воскресенье, 9 января, погибли 19 человек, в том числе девять детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950475-vlasti-nyu-yorka-utochnili-chislo-zhertv-pri-pozhare-v-bronkse-pogibli-17-chelovek/