Часть Великой Китайской стены обрушилась после землетрясения

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В провинции Цинхай из-за землетрясения обвалился участок Великой Китайской стены длиной около двух метров, передает Global Times.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 8 января, в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, в 114-ти километрах от эпицентра землетрясения.

Местные власти осмотрели достопримечательность после землетрясение и обнаружили место обрушения. Специалистами начаты ремонтно-восстановительные работы, установлены необходимые опоры.

Газета также сообщает, что обрушенный участок был построен во времена Империи Мин – 1368-1644 годы.

Ранее тысячи туристов посетили Великую Китайскую стену во время ежегодного праздника Золотая неделя, несмотря на пандемию коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950231-chast-velikoy-kitayskoy-steny-obrushilas-posle-zemletryaseniya/