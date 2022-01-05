Макрон пообещал "усложнить жизнь" непривитым жителям Франции

Фото: instagram.com/emmanuelmacron

Президент Франции заявил, что намерен доставить беспокойство людям во Франции, которые отказываются делать прививку, передает Би-би-си.

"Я действительно хочу доставить им беспокойство, и мы продолжим делать это до конца", - заявил политик.

Данное его заявление подвергла критике оппозиция Макрона. По их словам, сказанное им недостойно главы Франции.

Макрон рассказал, что не собирается силой заставлять противников вакцинации прививаться или отправлять их в тюрьму. Но при этом их участие в общественной жизни будет максимально ограничено.

"Я не буду отправлять [невакцинированных людей] в тюрьму. Итак, мы должны сообщить, что с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Не сможете ходить за кофе, посещать театр или кино", - сказал французский президент.

Франция является одной из стран в ЕС с самыми высокими показателями вакцинации от COVID-19. Более 90 процентов взрослого населения получили две дозы.

Однако при этом во вторник правительство страны сообщило о 271,6 тыс. новых случаях заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949855-makron-poobeschal-uslozhnit-zhizn-neprivitym-zhitelyam-frantsii/