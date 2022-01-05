Китайский город с населением более миллиона жителей был заблокирован из-за трех случаев COVID-19

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Китай ввел полный локдаун в городе после выявления там единичных случаев COVID-19, передает Би-би-си.

В одночасье в городе Юйчжоу была остановлена транспортная система, все заведения и магазины, кроме продовольственных, перестали работать. Жителям разрешается выходить из дома лишь при необходимости.

Юйчжоу расположен к юго-востоку от Пекина. Его население составляет примерно 1,1 млн человек.

Город закрыли из-за трех бессимптомных случаев COVID-19.

Местные власти заявили, что остановить распространение заражения является "высокоприоритетной политической задачей". Такими методами китайское правительство стремится снизить до минимума количество заражений в стране к началу Олимпийских игр в феврале.

С 23 декабря из-за немногочисленных случаев заболевания был заблокирован еще один город на западе страны - Сиань, где проживает 13 миллионов человек. Там в период с 9 декабря COVID-19 заразились 143 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949850-kitayskiy-gorod-s-naseleniem-bolee-milliona-zhiteley-byl-zablokirovan-iz-za-treh-sluchaev-covid-19/