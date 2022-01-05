Король и королева Швеции заболели COVID-19 после трех вакцин

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия. Фото: Michael Campanella/Getty Images

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия получили положительный тест на COVID-19, несмотря на полную вакцинацию и ревакцинацию, передает Norway Today со ссылкой на Шведский королевский дом.

В заявлении говорится, что заболевание протекает в легкой форме. Король и королева получили три дозы вакцины от коронавируса, поэтому они "чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства".

Королевская чета изолировалась в своем доме и находится под наблюдением врачей.

Напомним, в Швеции с 8 декабря введены новые антиковидные ограничительные меры из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Для начала власти обязали жителей страны носить маски в транспорте, а компании перевести на удаленный режим работы. При этом министр финансов Швеции Микаэль Дамберг отметил, что власти окажут финансовую поддержку населению, особенно больным COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949785-korol-i-koroleva-shvetsii-zaboleli-covid-19-posle-treh-vaktsin/