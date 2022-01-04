Гульнара Каримова. Фото: instagram.com/real_googoosha

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова стала бабушкой. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан.

Фотографию маленького внука впервые опубликовал на своей странице в Instagram ее сын Ислам Каримов-младший.

"Нам все по зубам, жуем и улыбаемся", - говорится в подписи к снимку.

В кадр попал малыш, который грызет журнал на английском языке.

Напомним, Гульнара Каримова была осуждена к более 13 годам лишения свободы за отмывание денег, вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Ее отправили в женскую колонию под Ташкентом.

Суд Швейцарии вынес решение о конфискации 293 млн долларов с замороженных активов компании, связанной со старшей дочерью покойного президента Узбекистана.

Гостиницы и зоны отдыха Гульнары Каримовой были выставлены на продажу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949696-gulnara-karimova-stala-babushkoy/