Израиль разрешит въезд вакцинированным и переболевшим COVID-19 иностранцам

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Израиль откроет границы для вакцинированных и переболевших коронавирусом иностранцев из стран с умеренным уровнем заболеваемости - посетить страну можно будет с 9 января.

О послаблениях карантина сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, пишет РИА Новости.

"Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта пришли к выводу, что с воскресенья, 9 января, вакцинированные и переболевшие COVID иностранцы из "оранжевых" стран (с умеренным уровнем заболеваемости - прим.ред.) смогут получить разрешение на въезд", - цитирует издание сообщение ведомства.

Между тем, собственный источник издания в израильском посольстве сообщил, что "Спутник V" пока не входит в число вакцин, с которыми туристы смогут приехать в страну.

Въезжающие в Израиль иностранцы должны будут соблюдать ряд условий: до посадки на самолет нужно заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, сдать ПЦР-тест или антиген тест, на въезде в Израиль также нужно сдать ПЦР-тест и до получения результатов нужно соблюдать самоизоляцию.

Граждане стран с высоким уровнем заболеваемости, так называемых "красных" стран, пока не смогут посетить страну. В списке "красных" стран, опубликованных Минздравом, числится 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949677-izrail-razreshit-vezd-vaktsinirovannym-i-perebolevshim-covid-19-inostrantsam/