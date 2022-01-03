Умер композитор детской передачи "Улица Сезам"

Персонажи "Улицы Сезам" Эрни и Берт. Фото: Tristar Media/Getty Images

Скончался композитор Стивен Лоуренс, автор музыкальных композиций к популярной американской детской передаче "Улица Сезам".

О смерти композитора сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание Variety.

Лоуренсу было 82 года. Он скончался в медицинском центре имени Клары Маас в Нью-Джерси.

Стивен Лоуренс работал над передачей больше 30 лет, написав за это время для "Улицы Сезам" порядка 300 детских песен. Его талант был отмечен тремя премиями "Эмми".

Кроме того, Лоуренс писал музыку и для художественных фильмов. Он работал над музыкальным сопровождением к таким фильмам как "Рано или поздно", "Бей в барабан медленно" и "Элис, милая Элис".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949673-umer-kompozitor-detskoy-peredachi-ulitsa-sezam-stiven-lourens/