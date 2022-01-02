Власти ОАЭ запретят непривитым гражданам выезжать из страны

Иллюстративное фото: Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

С 10 января власти Объединенных Арабских Эмиратов введут новые ограничения для непривитых от КВИ граждан - им запретят выезд за пределы страны.

Как пишет информагентство WAM со ссылкой на МИД Эмиратов, запрет на выезд из страны без прививки от коронавируса будет действовать для всех невакцинированных граждан.

Кроме того, границу не смогут пересечь и те, кто вовремя не прошел ревакцинацию от КВИ.

Отмечается, что такая мера вводится из-за роста заболеваемости COVID-19 в других странах.

Тем не менее, есть исключения из правила. Выехать за пределы ОАЭ смогут граждане с официальным медотводом, выезжающие на лечение, а также покидающие страну в "гуманитарных случаях".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949630-vlasti-oae-zapretyat-neprivitym-grazhdanam-vyezzhat-iz-strany/