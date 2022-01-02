СМИ: Неизвестный сбежал из Южной Кореи в Северную

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Неизвестный мужчина сбежал из Южной Кореи в Северную. Как сообщают местные СМИ, заграждения он пересек в восточной части провинции Канвондо. Это произошло в субботу, 1 января.

Как сообщает "РИА Новости", ссылаясь на агентство "Ренхап", в провинции Канвондо Южной Кореи неустановленный человек пересек границу и сбежал на территорию КНДР.

Для поимки перебежчика были направлены солдаты, однако все попытки по его задержанию не увенчались успехом.

Военные Южной Кореи направили своим коллегам из КНДР уведомление о перебежчике, однако ответа тоже так и не последовало.

О судьбе человека до сих пор ничего неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949620-smi-neizvestnyy-sbezhal-iz-yuzhnoy-korei-v-severnuyu/