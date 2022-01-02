Игроманию официально признали заболеванием в ВОЗ

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала компьютерную игроманию психическим заболеванием и внесла ее в классификацию болезней.

Согласно информации с официального сайта ВОЗ, компьютерную игроманию внесли в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем - МКБ-11.

Как отмечает "RT на русском", для вынесения диагноза в данном случае нужно будет в течение одного года наблюдать у пациента признаки "игрового расстройства", которые негативно отражаются на его социальной профессиональной и личной жизни.

При этом указывается, что такой диагноз может поставить только профессиональный врач, прошедший специальное обучение.

МКБ-11 начала действовать с начала наступившего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949601-igromaniyu-ofitsialno-priznali-zabolevaniem-v-voz/