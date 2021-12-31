Tesla отозвала почти 500 тыс. электромобилей из-за дефектов

Иллюстративное фото: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images

Американская компания Tesla вернула обратно 475 тысяч электромобилей в США из-за неисправностей, которые могут привести к ДТП, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Компания отзывает машины Model 3, которые были созданы с 2017 по 2020 годы. Как оказалось, во время открытия и закрытия багажника у Tesla этой модели могут повреждаться провода камеры заднего вида. Возврату также подлежат машины Model S, которые были произведены с 2014 года. У них из-за дефекта может непроизвольно открываться капот. Компания починит все их автомобили с неисправностями бесплатно.

Руководство уже уведомило о проблеме Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Отмечается, что примерно столько же машин – около 499 тысяч – компания поставила в минувшем году.

Напомним, в октябре Tesla стала шестой компанией в истории США, чей капитал составляет 1 трлн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949510-tesla-otozvala-pochti-500-tys-elektromobiley-iz-za-defektov/