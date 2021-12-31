Правительство Южной Кореи продлило карантин в стране

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Министерство здравоохранения Южной Кореи сообщило о продлении карантина, передает РИА Новости.

Карантин в стране должен был завершиться после 3 января. Теперь из-за увеличения числа случаев COVID-19 и распространения "омикрона" его продлили до 16 января.

"Решено продлить усиленные меры социального дистанцирования на две недели", - говорится в сообщении ведомства.

Нельзя собираться на частных встречах больше четырех человек. Исключение - члены одной семьи. Большая часть заведений работает в 22:00 часов. Барам, клубам и другим увеселительным заведениям разрешается функционировать только до 21:00 часов.

Многие заведения требуют от посетителей отрицательный ПЦР-тест или свидетельство вакцинации.

С 3 декабря все прибывшие из другой страны должны отсидеть 10-дневный карантин вне зависимости от того, вакцинирован человек или нет.

Кроме того, с 1 ноября южнокорейское правительство ввело политику "Вместе с COVID-19". Предполагалось, что большинство ограничений будут сняты, поскольку больше 90 процентов жителей страны вакцинировались. Но эти планы могут быть отменены из-за увеличившегося количества инфицированных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949500-pravitelstvo-yuzhnoy-korei-prodlilo-karantin-v-strane/