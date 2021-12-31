Случай "бесконтактного" заражения COVID-19 зафиксировали в Новой Зеландии

Иллюстративное фото: severpost.ru

Один из путешественников "бесконтактным" способом заразил нескольких человек, передает CNN.

В июле в карантинный центр поместили человека, который прибыл из Филиппин в Новую Зеландию. Тест у него оказался положительным. В это же время в страну из ОАЭ прилетела группа из пяти человек. Один из них так же был инфицирован.

В итоге группу направили в карантинный центр, где находится прибывший из Филиппин.

Инфицированных изолировали в отдельные комнаты. Оставшиеся четыре человека были в общем номере. Всем запрещалось одновременно выходить из комнат. За всеми было установлено видеонаблюдение.

В конечном итоге из четырех здоровых людей трое были заражены. И, предположительно, вирус попал к ним в помещение по воздуху через коридор. А последний, кому не удалось заразиться, был вакцинирован.

Это подтверждает опасение врачей, что коронавирус может передаваться по воздуху бесконтактным путем.

Аналогичный случай произошел в Гонконге. Там один инфицированный "омикроном" в карантинном центре, который прибыл из ЮАР, передал вирус соседу в номере напротив. Оба не контактировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949480-sluchay-beskontaktnogo-zarazheniya-covid-19-zafiksirovali-v-novoy-zelandii/