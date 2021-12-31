Занятые на производстве iPhone работники пожаловались на плохие условия

Иллюстративное фото: Ming Yeung / Staff / Getty Images

Apple отправила фабрику по производству iPhone на юге Индии на испытательный срок после протестов работников против пищевого отравления и условий жизни. Проведенный компанией аудит показал, что столовые и общежития для работников не соответствуют требованиям, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. На сайте мы публикуем рассылку за предыдущий день. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По сообщениям местных СМИ, около 250 женщин, которые работали на заводе-партнере Foxconn, пострадали от пищевого отравления. Более 150 из них попали в больницы. Foxconn извинился и заявил, что расследует ситуацию. «Мы очень сожалеем о проблеме, с которой столкнулись наши сотрудники, и незамедлительно предпринимаем меры для улучшения условий и услуг, которые мы предоставляем», — говорится в заявлении тайваньской фирмы. Завод закрыт с 18 декабря, когда начались акции протеста.

Apple не уточнила, что точно значит понятие «испытательный срок» в этом конкретном случае, но ранее компания отказывалась наращивать производство на заводах-партнерах на испытательном сроке до тех пор пока проблемы не будут решены.

Представитель Apple сообщил: «После недавних опасений по поводу безопасности пищевых продуктов и условий проживания в Foxconn Sriperumbudur мы направили туда независимых аудиторов. Мы обнаружили, что некоторые удаленные общежития и столовые для сотрудников, не соответствуют нашим требованиям. Мы работаем с поставщиком над тем, чтобы как можно быстрее исправить эту ситуацию».

На заводе по производству iPhone, который находится примерно в 40 км от Ченнаи, работает 17 000 человек. Случаи пищевого отравления и последующие протесты также побудили правительство штата Тамил Наду попросить Foxconn пересмотреть свои рабочие помещения. В прошлом году Apple была вынуждена отправить другого индийского партнера по производству iPhone на испытательный срок после вспыхнувших беспорядков рабочих из-за невыплаты заработной платы на заводе партнера недалеко от Бангалора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949322-zanyatye-na-proizvodstve-iphone-rabotniki-pozhalovalis-na-plohie-usloviya/