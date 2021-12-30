Протесты против коронавирусных ограничений прошли в Мюнхене

Протесты жителей Мюнхена против ограничений COVID-19. Скриншот: Twitter/MaggyLinde

Жители Мюнхена выразили недовольство по поводу коронавирусных ограничений и устроили марш, передает Frankfirter Allgemeine Zeitung.

Власти города заранее предупредили по громкоговорителям жителей, что любые несанкционированные шествия запрещены. А вышедшие на митинги будут подвергнуты штрафу в размере трех тысяч евро.

Но даже несмотря на это, сотни противников введения коронавирусных ограничений вышли на улицы и устроили марш.

Некоторые группы были остановлены полицией. Имена нарушителей и другие данные были записаны. Информации о каких-либо столкновениях не сообщалось.

Неделей ранее, 22 декабря, в Мюнхене прошли демонстрации недовольных коронавирусными ограничениями с участием нескольких тысяч человек. Толпа проявляла агрессию по отношению к полиции. Были сообщения о пострадавших.

Из-за этого власти города решили увеличить присутствие полицейских.

Напомним, из-за распространения штамма "омикрон" страны Европы начали ужесточать коронавирусные ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949294-protesty-protiv-koronavirusnyh-ogranicheniy-proshli-v-myunhene/