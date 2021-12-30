Украина приостановила производство вакцины от COVID-19

Андрей Сибирный. Фото: suspilne.media

Руководитель львовского Института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный сообщил, что ученые приостановили разработку вакцины от коронавируса из-за нехватки средств и отсутствия интереса со стороны властей, передает Suspilne.

По его словам, учеными была выполнена уже часть работы.

"Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", – пояснил Сибирный.

Он добавил, что дальнейшие исследования должны были проходить в Польше, так как в Украине нет соответствующего оборудования. Однако ученых подвело финансирование.

"Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", – сказал он.

Ранее Украина ввела запрет на регистрацию российских вакцин от коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949275-ukraina-priostanovila-proizvodstvo-vaktsiny-ot-covid-19/