Европейские страны ввели новые ограничения из-за распространения COVID-19

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В связи с ростом заболеваемости COVID-19 многие европейские страны усиливают ограничения.

Власти Франции обязали компании перевести сотрудников на удаленную работу. Жители Парижа с 31 декабря должны обязательно носить маски на улице и в многолюдных местах, сообщается на сайте городского департамента полиции.

Кроме того, правительство страны сокращает промежуток времени между ревакцинациями с четырех до трех месяцев с момента последней прививки. Также запрещено потребление напитков и еды в транспорте дальнего следования, передает The Guardian.

С 3 января в Греции будут введены дополнительные ограничения, а именно все бары и рестораны закрываются в полночь, а за столом должно сидеть не более шести человек.

Германия ужесточает карантин, ограничивая количество людей в закрытых помещениях и на открытом воздухе, а также закрывая объекты для отдыха в нескольких регионах.

В Бельгии многие сотрудники переведены на удаленную работу еще с ноября. В барах и ресторанах действует ограничение за столом на шесть человек, сообщает TPG. Власти страны также ввели обязательное ношение масок в общественном транспорте и проверку сертификатов вакцинации.

Правительство Дании запретило проведение концертов, временно не работают кинотеатры и театры.

В Ирландии кинотеатры и театры закрываются к 20:00. Спортивные мероприятия должны быть заполнены только на 50%.

Новые ограничения в Швейцарии предписывают, что только те, кто был вакцинирован или выздоровел от COVID-19, могут посещать "рестораны, культурные, спортивные и развлекательные заведения и посещать мероприятия в помещении", передает SWI.

В Финляндии новые ограничения вступили во вторник, 28 декабря. Теперь бары закрываются в 18:00, рестораны – в 20:00, а посещать их могут только жители с COVID-паспортами, сообщает Yle.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949267-evropeyskie-strany-vveli-novye-ogranicheniya-iz-za-rasprostraneniya-covid-19/