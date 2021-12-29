Талибы довели до слез одного из своих лидеров

Мохаммад Хасан Ахунд. Кадр из видео: Telegram/Sputnik Афганистан

Действия боевиков стали причиной слез действующего премьер-министра Афганистана, передает Telegram Sputnik Афганистан.

В Интернете было опубликовано голосовое сообщение премьер-министра Мохаммада Хасана Ахунда, который был назначен на этот пост "Талибаном" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран).

Ахунд заявил, что видел во сне Пророка Мухаммеда, который сообщил, что его умма, то есть религиозная община, погибла. Из-за этого Ахунд якобы потерял сон уже несколько ночей.

"Пророк Мухаммад велел мне передать своей умме, чтобы она стала благочестивой и покаялась <…> Говорю всем бойцам и командирам, будь то в Кабуле, Кандагаре, или где угодно - будьте набожными и благочестивыми", - заявил афганский премьер.

Он призвал соратников отринуться от своих личных амбиций, не пускать в свои ряды "безбожников и небогобоязненных". И заявил, что весь мир - их личные враги и враги их веры.

Также Ахунд призвал талибов не посягать на права обычных граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949138-taliby-doveli-do-slez-odnogo-iz-svoih-liderov/